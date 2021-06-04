彰化榮家之家501位住民和員工全面篩檢。（彰化榮民之家提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣麻將牌咖傳播鏈越燒越大，1民代和2里長都確診，就連派駐在田中鎮「彰化榮民之家」的照服員也疑似和確診者打過麻將，主動採檢後，檢出確診，榮家如臨大敵，在台中榮總醫院的協助下，進行501位院生與員工進行篩檢，目前都是陰性。

彰化榮家今天也公開說明，6月2日晚間19：30接獲委外照服員公司通知，經核對指揮中心公布彰化麻將確診者足跡，1名照服員主動告知於5月22日有密切接觸牌咖，但因未列入為接觸者，當晚到院採檢遭拒，隔日6月3日再度至醫院自費PCR採檢為陽性，

後來疫調查出，這名照服員確實曾去確診者處所打麻將，已由衛生單位安排住院。彰化榮家主任史浩誠表示，接獲訊息後，立即將該員所負責區之住民隔離管制並清查所有住民與工作人員身體狀況及體溫，均無異常，全家區環境立即清消，並通報衛生單位及輔導會。

輔導會也安排台中榮總於6月3日下午4時30分派遣醫護團隊進入家區協助普篩，計快篩501人，結果均為陰性，並針對密切接觸者加做PCR採檢，6月4日上午獲悉PCR均為陰性。6月3日下午4時40分經彰化縣衛生局通知，安排7名列入密切接觸者至員基做PCR採檢，檢驗結果亦均為陰性。

彰化榮家表示，第一時間已啟動防疫應變計畫，由主任指示所有組室依指揮中心防疫流程執行相關防疫措施，同時啟動全家區全面性消毒作業，並針對確診個案近期所接觸的環境及人員名單進行疫調，持續密切追蹤，期望能確保全體住民與職員工的健康與安全。

(中時 )