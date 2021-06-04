台東日前啟動13鄉鎮全面快篩及社區篩檢站，自願至太麻里衛生所快篩站服務的醫師顏國順，3日傳出因天氣炎熱導致身體不適，縣長饒慶鈴4日特地前往慰問，並再次感謝台東縣醫師公會號召，才能增加全縣的快篩量能。
近日天氣炎熱，快篩站採檢的醫護人員身穿密不透風的防護衣，進行篩檢工作，許多自願加入篩檢工作的醫師還自行攜帶採檢手套及防護面罩，更在採檢前提早抵達，認真進行採檢流程演練，就是要給民眾一個安心且安全的採檢環境與服務。
太麻里衛生所主任李昱燐說明，顏國順可能因天氣過熱導致不適，當下請所內醫師人員給予協助及照養，顏過於熱心助人即使身體不適，仍掛心要為民服務，而衛生所當下也向預約民眾說明狀況，民眾都能體諒，並已另為他們安排時間篩檢。
饒慶鈴4日特別前往慰問顏國順，感謝他對在地鄉親的用心與付出，並再次感謝台東縣醫師公會理事長朱建銘的號召，才能增加全縣的快篩量能，也希望所有民眾務必做好自身防疫工作，體諒醫護人員的辛勞與付出。
(中時 )
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