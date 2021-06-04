美股3日受壓，道指五連升斷纜，納指跌1％。港股4日表現較A股差，恒指連跌第三日，收市續受制兩萬九關。

香港信報報導，恒生指數4日低開128點報28,837，早段跌幅曾擴至228點，見28,737全日低，但在20天線（現處28,671點）和50天線（約28,679點）上有支持，加上A股向好，恒指一度升57點，見29,023點全日高，但受制十天線（現處29,052點），半日升41點。

大市午後轉跌，恒指復跌逾百點，收市競價時段跌幅收窄，最終收報28,918，跌47點，跌幅為0.17％。受恒指公司指數換馬影響，4日成交額急增至1,929.96億港元。國指收報10,805，跌21點，跌幅為0.2％。恒生科指跌68點，跌幅為0.8％，報8,095。

個股方面，近期表現優異的小米4日收市跌1.5％，成交居首達125.5億港元。成交第二大是美團，跌1.7％報302.2港元，成交額為123.1億港元。海底撈挫6.2％，藍籌中表現最差。吉利升6.2％，為表現最好藍籌。

(工商 )