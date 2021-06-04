大田精密（8924）受惠疫情之下的客戶訂單，4日公佈的5月合併營收達7.10億元，比去年同期的2.46億元，大幅成長187.9％，5月營收並創下11年來的單月營收新高，累積今年前5月合併營收約27.67億元，年增112.55％。

大田表示，大田今年5月單月營收再傳佳績，一舉衝高到7.10億元，這是2009年12月的11年以來，單月最好的表現，也是公司歷年5月的歷史最高點。

大田說，大田目前訂單滿手，產能滿載，營運穩定，日前，江西大田廠員工已100%完成COVID-19疫苗接種，品牌客戶對於大田公司的研發與量產能力，深具信心，持續追單。

法人指出，高爾夫產業前景持續看好，第二季淡季不淡，6月的營收樂觀可期，估計第二季業績，將大大優於第一季的14.21億元。

法人表示，今年下半年，高爾夫產業迎來的是傳統的旺季，大田接單持續暢旺，預計將有更亮眼的業績表現。

(工商 )