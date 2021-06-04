COVID-19疫情在台升溫後，全民生活型態被迫改變，學習、 工作、用餐、運動、娛樂通通只能居家進行，以前當阿宅是懶惰，現在當阿宅在家，就是認真防疫的好國民。也因此，網購成了大家的好朋友，所有生活必需品吃的用的網購全都有，電商業績持續成長，線上零售業龍頭「富邦媒（momo）」因營運需求要大舉徵才500人，且為提供員工安全無虞的工作環境，6月1日起為員工增加購買「防疫保險」，費用由公司全額負擔，以期成為員工堅實的防疫後盾。此外，momo亦透過優於勞基法的薪資福利、各式福利補助，以及完整教育訓練、順暢升遷管道等，打造友善職場環境。

但受疫情影響，部分區域已非物流配送能服務的範圍，民眾還是得親自出門採購，在台灣門市已超過千家的全聯，因為店點密集度高、商品總類齊全、價格親民，成為許多人出門採買的首選。

全聯董事長林敏雄於5月27日宣布，捐助台北市政府、新北市政府防疫專戶平台各1,000萬元，以及疾管署1,000萬元，協助第1線醫療防疫人員，共捐贈3,000萬元，期望為防疫盡一份心力，守護美麗家園。自去年疫情爆發以來，全聯透過平穩物價、安定供給，為社會穩定貢獻一已之力，他也稱這是全體員工一起努力的成果。

另外，在全聯中部分店擔任店長的張明珣表示，從一開始的兼職員工到現在，自己已成了獨當一面的店經理，回想起當初應聘進入全聯時，正是她人生的低潮，那時她一個人帶著孩子，為了照顧孩子，只能從兼職人員做起，因為工時彈性，讓她一邊工作賺錢一邊照顧孩子。

認真工作獲得主管賞識有了晉升機會，多年來因為職務調動、搬家，在不同的店點輪調，不變的是，她始終待在全聯，隨著職務晉升，她也知悉公司有許多救助弱勢措施，也提供工作機會給弱勢族群，就是因為有這樣的機會，她才能在職場發揮所長，並提供孩子一個安穩的家。全聯期許能夠做每位員工在職場上的後盾，也持續送暖給社會上需要的人。

(中時新聞網)