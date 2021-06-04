天使隊「二刀流」好手大谷翔平4日擔任指定打擊，不過4打數盡墨還吞下3次三振，而「投手大谷」預計5日登板，但「打者翔平」是否上陣，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）還在考慮。

天使今天與水手隊展開4連戰，系列賽首戰大谷翔平擔任第2棒指定打擊，前3次打擊都遭到三振，第4次打擊則是敲出中外野飛球出局，球隊最終也以2比6落敗。

明天兩軍繼續交手，大谷翔平將擔任先發投手，但是否又上演「自己投、自己打」的戲碼，總教練麥登還沒做出決定。麥登表示，每次評估是否讓大谷翔平同場投、打，都會詢問他個人的感受及考量球隊板凳深度。

「當板凳上有3、4個人時，決定會容易許多，但如果只有2、3人，可能就會有問題。」麥登強調，最重要的還是要看大谷翔平的個人意願，「所以我會在明早坐下來寫下所有可能發生的可能性，最糟糕的是可能就是你會提前啟用代打。」

而大谷翔平自己也不諱言喜歡同場展示二刀模式，但唯一缺點就是在跑壘時會比較容易感到累。「投手大谷」本季先發7場，在36.1局的投球中投出50次三振，被敲3轟，自責分率2.72；「打者翔平」在本季51場出賽中，敲出15發全壘打，貢獻40分打點，打擊三圍0.258／.324／.584。

(中時 )