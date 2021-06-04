司法院一名委外人員3日身體不適請假，4日篩檢為陰性反應，已居家辦公，等待PCR檢測結果，司法院大廈及刑事庭大樓上周五已全部消毒，今天晚上司法院會再進行消毒。

與司法院共用辦公大樓的台灣高等法院，也有一名法官助理4日上午身體不適請假看診，快篩結果為陰性，醫師表示不用做PCR檢測，已要求該法助自我健康監測，經所配屬法官同意，得居家辦公。

高院昨也有一名刑事庭錄事快篩陰性，27日起居家辦公，至於外傳「高院兩法警確診，匡列高檢署官長」，高院調查發現，A、B 警並未與高檢署官長接觸。

(中時 )