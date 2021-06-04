台灣測試大廠京元電爆發移工染疫擴大成群聚感染，董座李金恭在周五(4日)上午也對外保持不停工態度，但隨著疫情不斷擴大，公司緊急召開會議宣布從4日7點的晚班開始至6日的日班，7個廠區停工2日消毒，且機台停機不關電，指揮中心已經派員進駐苗栗成立前進指揮所。由於封裝、測試位於半導體後端製程，京元電身為台灣測試大廠，恐怕影響到前端製程的IC設計客戶。

根據京元電官網介紹，該公司提供全球半導體產品後段製造之測試及封裝技術及產能服務。測試服務項目包括：晶圓針測、IC成品測試、預燒測試、封裝及其他項目。京元電產品線涵蓋記憶體、邏輯和混合信號IC、系統單晶片(SoC)、影像感光元件(CIS)、面板驅動IC、射頻元件等，測試設備超過4000 台。

據經濟日報報導，有IC設計業者透露，京元電染疫停工的確可能到影響，但實際上要等到下周一情況才會明朗。

京元電2020年合併營收達289.6 億元，年增13.4%，毛利率為 27.5%，每股稅後盈餘為 2.97 元，年增19.3%。受惠於客戶因疫情推升居家辦公、宅經濟以及半導體生產周期拉長，為確保不斷鏈建立庫存，再加上客戶為因應加速布局 5G 環境應用面的產品，數位科技需求巨幅呈現，化解了本公司重要客戶因受美方禁令規範不克繼續製造的產能，得以重新移轉給其他客戶使用，快速恢復了公司營收動能，並積極的看待翌年度的成長。年報還提及，若干 IDM 客戶受海外疫情影響與供應鏈的調整，該公司產能將大陸產線移回台灣，加上2020年下半年半導體需求強勁，抵銷從第三季起因美方禁令無法持續業務往來的大陸客戶。

從京元電財報可以得知，受美方禁令影響的可能就是華為旗下海思半導體。

京元電手握多家IC設計業者的訂單，以年報與過去資料來看，大多為SoC訂單，若產能受到影響，預料這些客戶所須成品無法如期進行測試，高階測試設備近期面臨吃緊狀況恐怕更加嚴重。京元電擁有包括聯發科、頻元件及功率放大器（PA）大廠Skyworks、NVIDIA、高通、英特爾、意法半導體、賽靈思等海內外知名IC設計業者的訂單，記憶體部分則是有旺宏、華邦電等客戶，以及驅動IC設計業者聯詠這類客戶。晶圓測試業務方面，雖不如台積電、聯電等公司規模，但卻是晶圓代工前進至後端製程的關鍵流程，不免讓客戶緊張。

從京元電2021年第一季財報來看，晶圓測試業務營收貢獻34.9%、產品測試業務比重41%、封裝比重20.5%、產品預燒業務1.5%、其他業務占2.1%。至於位於苗栗的竹南廠和銅鑼廠，以晶圓測試與產品測試為主，協力廠為2018年併購的旗下合資公司東琳精密，占整體業績貢獻10%，大陸封裝產線貢獻業績也約10%。

京元電5月營收受惠訂單需求暢旺及漲價效益顯現、升至27.57億元，連3個月改寫新高。法人預期第二季營收有望挑戰新高，惟因竹南廠爆發群聚感染，恐影響6月營收表現，後續衝擊程度有待觀察。

若短期京元電的產能受阻，可能轉單給其他測試廠，包括日月光、南茂等封測廠，但從目前狀況來看，對營運影響在可控範圍。若是真的有轉單效應，最有可能的就是與京元電業務重疊的矽格，投顧法人指出，矽格第二季針對部分客戶調漲部分產品價格，至第三季營收及毛利率將持續走高。近期京元電苗栗竹南廠發生群聚感染，雖未停工，但市場聯想同是國內大客戶的供應商有機會受惠。

京元電這2日下跌3.47%，反觀矽格則是上漲3.96%。

(中時新聞網)