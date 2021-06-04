疫情持續三級警戒，量販零售業做為民眾最佳後盾，持續營業，除穩定貨況維持門市運作，也要保護顧客以及第1線門市員工，主動強化門市防疫措施。

美廉社身為大家的好厝邊，在COVID-19疫情期間持續服務不間斷，全台800間門市防疫同步升級。在消費者和門市人員最近距離接觸的櫃台，加裝塑膠防護網，阻斷空氣傳播風險，讓消費者安心購物放心回家。此外，美廉社顧及全台門市人員工作，也配置護目鏡，讓員工於上班時配戴，降低補貨或清消時所造成的染疫風險。

有健康的身體，才能有更好的工作效能，美廉社調撥配班，讓第1線工作人員能有多點時間休息，全台門市6月1日起提早1小時打烊，調整營業時間為早上07:00~晚上23:00。

有鑑於近來愈多企業實施分流上班、在家工作，民眾對於民生物資的需求愈來愈高，美廉社也表示，已備好充沛物資，呼籲大家不囤貨、不群聚、減少深夜外出頻率，規律作息才能齊心抗疫。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫況轉壞對量販零售業造成衝擊，許多民眾在家工作、居家抗疫。對於相關的民生、防疫物資，以及生鮮蔬果需求愈來愈高，量販零售業者為提供更多服務機會，在這波疫情中持續招募人才。黃若薇也提到，由於各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，其中的「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

(中時新聞網)