雲林縣連續5天0確診後，今（4日）新增第12例新冠肺炎確診個案，案10157是72歲母親，她被京元電子群聚感染案確診之一的女兒所傳染。麥寮六輕廠區也有一名員工確診但尚未公布，雲林縣衛生局今下午也緊急要求六輕廠區做預防性快篩。

雲林縣衛生局指出，該局調查台中市確診案足跡時，發現台中市一女性確診者的丈夫也是台塑六輕的員工，該男員工得知妻子快篩陽姓，立即到附近醫院快篩，結果快篩、核酸檢測都是陽性。

台塑六輕廠區今（4日）上午大消毒，並於宿舍活動中心設置快篩站，有數百人前往做預防性快篩。

衛生局表示，為避免疫情擴散，該局緊急應變，調派局所及轄內醫院支援醫事人力，立即啓動對該企業快篩， 4日下午開始為員工進行快篩，以防疫情擴大。

雲林縣今天新增第12例確診案，案10157是虎尾鎮安溪里女性，被女兒（案9837，苗栗縣3日公布確診）傳染，CT值21；女兒是苗栗縣群聚確診案確診者之一，5月29日、30日曾回娘家。

案10157在女兒確診當天被匡列為居家隔離，她被安排去醫院採檢確診，目前住院治療中，匡列11人居家隔離。

雲林縣衛生局公布10157的足跡，5月29日跟女兒到虎尾北平路春美美髮工作坊、立仁黃昏市場、惠德堂中藥房，其他時間都在虎尾安溪里住家，6月2日晚上10點40分送醫治療。

(中時 )