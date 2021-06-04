疫情延燒下，宅在家已有一段日子，少了健身房，體重是否也直線上升？多數人家中沒有健身器材，好在，World Gym Xin教官透過居家運動直播跟大家分享5個動作，拿起唾手可得的毛巾，一樣可以變出很多健身訓練菜單。

毛巾操5招，訓練肌耐力，不管是夫妻、情侶、親子，或個人，都可以利用毛巾來練習肌耐力，家人一起也能增進感情，快拿著毛巾來跟著動一動吧。

一、雙人毛巾深蹲：(1)兩人面向彼此，各抓毛巾一端，雙腳打開，與髖同寬，膝蓋及腳尖朝同方向。(2)臀肌夾緊，吸氣向下蹲，蹲至大腿與地面平行，吐氣向上，回復動作。這步驟要注意的是，在進行雙人深蹲時，切勿突然將毛巾放手，否則另一端的人極有可能因此受傷。

二、弓箭步轉體：(1)預備姿勢，單腳往前跨步，後腳腳跟踮起，骨盆朝前腳方向不歪斜。確定蹲下時大腿與膝關節、踝關節呈3個90度。(2)雙手伸直，緊拉毛巾兩側，感覺闊背肌出力；右腳向前跨步同時下蹲，身體向右旋轉。(3)吐氣回復動作，再換腳重複動作。

三、倒V捲腹：於光滑地面，預備姿勢，採棒式動作，雙腳踩在毛巾中段上，直臂撐地。腹部出力，臀部上提使身體呈現「倒V字」，回復動作。

四、雙人低拉划船：採高跪姿，兩人面向彼此，兩人單手緊握毛巾兩側，兩人輪流將毛巾拉回靠近身體。拉毛巾時 ，保持闊背肌張力，一邊拉10至15下，換邊動作。

五、毛巾拉伸：右手握住毛巾捲的一端，右臂伸向天花板，彎曲手肘，左手後彎至身後，並抓住毛巾捲的下端。左手下拉提供阻力，右手同時將毛巾向上拉，動作時避免拱腰。

簡易的毛巾操也能變化出多樣訓練菜單，要注意的是，Xin教官在節目上提醒，像是深蹲、弓箭步等，會使用到膝關節的動作，如果本身下蹲時會痛，可採取較緩和的動作，這些還是要依照個人身體狀況來做調整。因應多數人宅在家，World Gym規劃一系列「World Gym 陪你在家運動」系列直播，不管是有氧，或是訓練肌力、肌耐力，都可以在網路上相見，達到在家運動，提升免疫力效果。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫況轉壞對健身產業造成很大衝擊，不過，許多民眾在家工作、居家抗疫，也衍生宅商機，針對不同運動需求，對知名健身品牌來說，反而促成不同服務面向與服務機會。

黃若薇也提到，眼下各行各業皆提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業也已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，其中的「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

(中時新聞網)