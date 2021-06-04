台灣累積確診數已破萬人，疫情尚看不到終點，凸顯國內方艙收容不足問題。對此外貿協會董事長黃志芳今天正面回應，國家疫情嚴峻如要徵用貿協展場，「義不容辭、全力配合」。據了解，貿協內部對此有做過評估，如國家真有需要，願意釋出南港展覽館 (一、二館)空間，供作臨時輕症收容的的方艙醫院或簡易隔離所。

至於台北市要推疫苗快打計畫，市長柯文哲點名包括世貿展覽館在內的地點作為大型接種點，貿協的態度則保留，認為「需要協調」。這與世貿展覽館不適合做為方艙道理一樣，’因為一館並非只有展場，2樓以上還進駐有6、700家進出口貿易廠商，需考量對其衝擊。柯市長如提出，會再問過世貿展館管委會意見。

隨著國內新冠肺炎疫情未降，輕症者也不斷增多，國內也需要大型室內空間供建置方艙醫院，避免拖垮醫療機運作。

對於建置方艙需求，黃志芳表示，自己看到每天確診人數沒有大幅下降，也有心理準備。前幾天內部其實也開過會，假設政府要徵用貿協場地作為大型輕症感染者的照護場地，有預先做思考。

他說目前還沒有任何主管機關來談這件事(建置方艙)，目前就是內部先推演，但強調如國家疫情嚴峻，願意「義不容辭，全力配合防疫政策」。

貿協表示，內部有評估過可以配合的場館，初步只有南港展覽館適合，因為這裡主要是自己員工，方便配合。且光南港一館展場面積就有4萬多平方公尺，空間也夠。不過貿協沒有醫療設施與專業，政府如要徵調，需徵用單位去配置，也僅適合做為輕症收容醫院或簡易隔離所。

黃志芳說，醫療專業貿協不懂，但這幾十年下來，展場進出場動線、施工、水電支援都非常純熟，行政支援上絕對可以做到最好效率。

(中時 )