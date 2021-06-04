疫情大流行，全國三級警戒延至14日，但近期仍持續升溫，解除警戒有困難，台北市長柯文哲4日說，14日要解封不容易，有疫苗打就不用封城，沒疫苗打封城也沒用；至於國產疫苗該怎做就怎做，但中央當然不會只有純粹的科學考慮，而是有政治考量。

柯說，依照日本東京的經驗，共有3次緊急事態宣言，其中2次延長，他的戰術是要用最低成本達到3級管制的效果，撐到疫苗可全面施打，但若中央流行疫情指揮中心有不同看法的話，大家可討論；重要的是看疫苗多快能來，只要國際認證、價格不離譜，能收購多少就拿多少來打，至於國產疫苗該怎做就怎做，但當然不是純粹科學考慮，中央還有政治考量，解封不容易。

有專家建議封城3周換爭取打疫苗，柯說，3周後若有2000萬劑疫苗可打，那就不用封城，若沒疫苗打封城也沒用，因為撐不了那麼久，三級管制策略是用最低行政成本，撐到疫苗可打，這是最適當國家戰略。

對於死亡數是否作為疫情嚴種的有效參考數，柯說，從感染到發病是2至7天，發病到嚴重會傳染是7天，然後再到插管也7天，感染到死亡時間差很長、約3周，但就是因時間差很大、很難判讀，所以死亡數不是疫情嚴重與否的有效參數，不用理。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥建議地方政府應該要建立「Call Center（呼叫中心）」，稱是為迅速確實掌握確診者的足跡跟接觸的對象，柯說，會思考去做，上一批就有招募關懷天使，可去醫院及防疫旅館，因打電話需要有醫療專業背景，而上一批沒錄取者，市府會再從中挑，抽出一批人來做疫調電話的關懷，會馬上組起來。

(中時 )