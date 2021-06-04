主要客戶之一的LUULEMOM，在歐美地區陸續解封、服飾消費市場大幅回溫下，財報營運大幅成長，儒鴻(1476)4日指出，客戶追單力道增強，訂單能見度已到年底、明年初，對今年營運成長有2位數的目標持樂觀期待。

體育休閒服品牌LULULEMON4日公布首季財報，年增88%，優於市場預期；公司同時對第二季展望，營收也會優於預期。

Lululemon為儒鴻前兩大客戶之一。儒鴻指出，由於歐美國家在施打疫苗後，新冠肺炎疫情受到控制，帶動終端服飾消費需求預期上升，品牌客戶端訂單熱絡，訂單能見度高，目前已達年底、明年初。

儒鴻先前預估，主要客戶今年出貨力道估有兩位數以上成長水準，在品 牌商與通路商同步拉貨下，全年營運展望樂觀，且受惠主要客戶集中採購策略，稼動率維持高檔水準。

儒鴻首季稅後淨利13.57億元，較去年同期大幅成長94%，每股盈餘（EPS）達4.95元，首季表現淡季不淡。在反應原物料上揚，預計在第二季底到第三季調漲產品報價，法人指出，儒鴻今年營運呈「逐季成長」應已定調。

(工商 )