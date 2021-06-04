受惠產品合約價格調漲，以及需求仍高，乳膠廠南帝（2108）5月合併營收24億元，年增145.29％，創同期歷史新高；南帝指出，今年以來營運成長，主要是客戶年度合約價報價提高，以及銷售量增加所致。

南帝累計今年前五月營收119.83億元，年增率高達161％。首季稅後淨利26.83億元，較去年同期大幅成長6.43倍。

去年下半年起，南帝結束客戶年度合約價，報價提高，第一季營收、獲利有大幅度的成長；第二季，在全球原物料價格上漲下，合約價持續穩在高檔，讓4、5月營收仍維持高成長。

乳膠占南帝營收約60％，主要銷售地區、客戶以東南亞等地為主的亞洲市場占98％；市場指出，雖歐美地區疫情趨緩，但全球對醫療級手套的需求仍旺，加上近期東南亞地區疫情趨嚴，醫療級手套主要生產基地東南亞客戶，對乳膠的需求仍大，訂單量持續增加，因此，南帝第二季的營運還是處於高成長格局。

(工商 )