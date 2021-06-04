今年半導體景氣大好，IC封測產業迎來前所未見的榮景，產能供不應求，面對國內疫情急遽升溫，科技大廠也紛紛主動升級防疫措施，產業鏈上下有志一同快速應變。中華精測加速調整並拉高營運應變持續計劃（BCP）層級，展開各項防疫措施。

今年5月中旬，中華精測立即緊急成立應變中心，隨時掌握最新疫情及客端資訊，進行滾動式調整防疫措施，並建立順暢對外溝通機制。為降低接觸感染風險，在人員抗疫方面，加強宣導員工正確的防疫措施、落實防疫管理規範，進行人員上班、用餐分流制，擴大實施居家辦公，強化環境消毒，提供給員工安全工作環境。

在替代應變方面，進行功能性異地備援、拉高庫存安全水位、積極備料及確保物流通路。在業務推展方面，透過數位升級遠距辦公，加強資訊安全防護，確保客戶權益。在生產製造方面，因應人員分流調整組織，以確保生產不中斷、穩住客戶交期。

另外，仁寶電腦也鼓勵同仁施打疫苗，不但可向公司申請費用，並給2天有薪公假，希望員工能在疫情期間顧好自身健康。公司內部防疫措施也升級，「禁止」跨區交流及廠商訪客來訪並關閉餐廳，啟動分區分流上班、遠距工作計劃，並滾動式調整防疫措施。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，此波疫情來勢洶洶，各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，其中的「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的國內企業致電洽詢。

(中時新聞網)