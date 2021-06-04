輕颱彩雲逐漸逼近，考量通行安全，台東縣政府公告綠島及蘭嶼2鄉，自4日下午6點起停止上班、上課。此外，4日至5日所有交通船班都停駛，而空中航班則暫時維持正常。

另外，台東縣災害應變中心於3日晚間24時成立一級開設，饒慶鈴指示有關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。

第3號颱風彩雲 今明最接近台灣
彩雲颱風直撲 台東縣府宣布這兩區晚間6點停班停課

(中時 )

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