彩雲颱風逼近 綠島、蘭嶼4日下午停班停課 17:262021/06/04 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 輕颱彩雲逐漸逼近，台東縣政府考量通行安全，公告綠島及蘭嶼2鄉自4日下午6點起停止上班、上課。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輕颱彩雲逐漸逼近，考量通行安全，台東縣政府公告綠島及蘭嶼2鄉，自4日下午6點起停止上班、上課。此外，4日至5日所有交通船班都停駛，而空中航班則暫時維持正常。 另外，台東縣災害應變中心於3日晚間24時成立一級開設，饒慶鈴指示有關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。 第3號颱風彩雲 今明最接近台灣 彩雲颱風直撲 台東縣府宣布這兩區晚間6點停班停課 (中時 ) #綠島 #蘭嶼 #颱風 #彩雲颱風 #停班停課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 輕颱彩雲最快傍晚觸台 梅雨鋒面還在 嚴防劇烈大雨 06:422021/06/04 生活 《產業》颱風彩雲助解旱 台電子業鬆口氣 12:512021/06/04 財經 彩雲發陸警！ 氣象局：估傍晚登陸 07:402021/06/04 生活 彩雲颱風逼近 4路段可能警戒管制 11:472021/06/04 生活 台大時雨量209毫米 雷雨彈狂炸！7地方暴雨到晚上 15:252021/06/04 生活 石門水庫仍低水位 「彩雲」颱風解渴有望 13:522021/06/04 生活 彩雲「神迴轉」引西南風 中南部水庫有救了 07:412021/06/04 生活 今年第1個颱風彩雲來了 南水局抗旱、防汛超前部署 15:282021/06/04 生活 颱風降雨用電量降 供電續亮綠燈 10:402021/06/04 財經 雨胞集結！16縣市豪大雨特報 全台集水區有獎 08:392021/06/04 生活 京元電3點停工消毒 累積確診者高達77人 15:362021/06/04 生活 寶島熱門新聞 中市力推買菜免出門 網購「蔬菜箱」4天銷售額近300萬 - 寶島 拋開小弟明星光環 蔡孟妤在菜市場當果汁女孩 - 寶島 台南青農跨區合作 蔬菜箱宅配搶商機 - 寶島 防疫不出門 麻豆農會蔬果、海鮮箱宅配不斷貨 - 寶島 暨南大學3青年蹲點有成效 獲國發會肯定 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。