台股本週收復5月中重挫缺口，週線仍上漲276.55點，漲幅1.64%，也讓週K線連三紅。三大法人方面，本週呈現外資賣、內資買，不過外資賣超金額不大，僅小幅賣超27.93億元，投信法人買超10.19億元，自營商回補台股力道較大，本週買超105.60億元，三大法人合計買超台股87.86億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，國內疫情對台股影響已明顯淡化，指數也沿著短天期均線收復之前的重挫缺口，但因為美國科技股近期仍處於震盪走勢，台股近期呈現區間偏多震盪機率大，目前市場聚焦QE是否縮減以及通膨議題，市場高度共識美國聯準會(Fed)將於2022年初開始減碼購債，預期Fed會對市場進行充分溝通，預期今年6至7月將開始暗示QE訊息，最快於6月16日的FOMC，最遲在8月底的Jackson Hole會議，將開始對市場溝通。

葉獻文認為，台灣股市近期將呈現外熱內冷，國內疫情不影響股市多頭方向，但可能增加震盪波動，整體來看，台股仍有許多國內外利多因子支持，外部包括美國主要股價指數高檔震盪、歐美國家下半年起陸續解封，所帶來的消費力道可期，以及美國拜登總統持續進行1.7兆美元基建法案協商；國內方面，則有企業獲利持續上修優勢，除第三季仍有上調空間，目前全年度企業獲利年增率有望來到超過4成的水準，配合台幣持續強勢，皆有助台股多方力道。

外資動向上，葉獻文指出，2020年外資創下歷年最大賣超規模，但台股仍再創新高，顯見2020年的漲勢以內資為主，而今年來外資對台股雖然仍不捧場，不過從台幣持續強勢的表現，反映出外資只是離場但並未匯出，配合今年台股企業獲利表現優異，預期當美股再度轉強時，外資法人仍有回頭回補台股的機會。

至於整體台股後市展望，葉獻文認為，台股是以出口為導向的經濟體，眼見國外各國陸續進入解封狀態，有助於台灣整體外銷數據持續亮眼，包括成衣、電動自行車等消費性產業都是主要受惠類股，國內疫情對台股影響實屬有限，若未來遇到因為疫情而引發的市場下跌，反而是逢低加碼台股的好時機。

(時報資訊)