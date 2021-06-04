創業家(8477)今天宣布更換總經理及子公司松果購物更換董事長，公司四個共同創辦人角色大幅調整，創業家兄弟總經理、松果購物董事長由哥哥郭書齊擔任，郭家齊、廖家欣夫妻辭去創業家兄弟董事，將負責新電商平台「拍拍圈科技」。

創業家兄弟兩位共同創辦人郭書齊、郭家齊下午舉行線上記者會，強調並非兄弟失和，而是純粹開啟新的分工模式。郭家齊指出，這個創業項目不適合在創業家進展，因此另外成立一家公司，兩邊沒有關連，所以請辭董事，發展會更單純。

拍拍圈科技類似旋轉拍賣，關注時尚社群領域，走垂直電商模式，雖然跟創業家沒有關連，但出資除了郭家齊、廖家欣外，也有家族共同出資，預計今年11月上線，上線前初期人力預計10個人，主要以產品開發為主。

創業家兄弟指出，公司品牌新型態的調整將更集中集團資源、擴大營業規模，藉由一站式電商服務提升營運績效及市場競爭力。預期在今年第3、4季看到整體綜效，像是在AI研發的領域投資成效已逐漸反映到銷售成績。

(時報資訊)