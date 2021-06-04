中央流行疫情指揮中心自5月19日下令全國防疫警戒升至第3級，考量國內新冠疫情持續升溫，警戒延長至6月14日。在這段期間，民眾配合防疫，進行自主封城，路上人流銳減，不過近日新的移動趨勢圖卻顯示，除了公園類場所人流持續減少外，其他類場所人流都出現回升趨勢。

根據Google自5月29日公布的「COVID-19 社區人流趨勢報告」指出，在零售店和休閒設施以近一週較無增減，雜貨店和藥局上升3％，大眾運輸站上升2％，住宅上升１%。

Google於5／29日公布「COVID-19 社區人流趨勢報告。（Google提供）

Google於5／29日公布「COVID-19 社區人流趨勢報告。（Google提供）

不過，相較於5月23日發布的移動趨勢報告，工作場所一週內卻上升12％；唯公園類場所（國家公園、公共海灘、碼頭、寵物公園、廣場、公共花園等）人流有明顯下滑趨勢，下降8％，這現象推測是跟各縣市陸續實施公園遊樂設施、健體器材暫時封閉等措施有關。

Google於5／23日公布「COVID-19 社區人流趨勢報告。（Google提供）

Google於5／23日公布「COVID-19 社區人流趨勢報告。（Google提供）

比較2週的人流趨勢，除了公園類場所外，包括大眾運輸站、工作場所、住宅區、雜貨市場、食品量販店、市集、藥妝店、藥局都出現人潮回升的跡象。不少民眾推測，隨著三級警戒邁入第三週，已有人出現防疫疲乏的現象，面對接下來的端午連假，防疫鬆懈是一大考驗。

(中時新聞網)