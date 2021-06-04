COVID-19變種病毒發威，讓全台陷入三級緊戒，全民都必須乖乖待在家防疫，不能群聚、社交、用餐，對餐飲業者衝擊很大。因此，餐廳業者紛紛推出外帶優惠，竟有因為太搶手讓網友表示，真的要清晨5點起床才能搶到貳樓外帶5折優惠。

貳樓餐飲想帶給顧客最純粹的「家的感覺」，溫暖自在與用心創意的新美式料理，在疫期主推外帶5折優惠，強調不是飢餓行銷，而是顧及防疫分流上班人力有限，且要兼顧餐點品質，因此每家分店、每個時段都有限量，沒想到引起廣大迴響，讓饕客們為美食甘願早起，業者也表示非常感謝網友支持，希望持續提供美味餐點，伴大家一起挺過這波疫況。

既然是限量，就一定有人沒搶到，而且外帶還是必須出門，部分想在家待好待滿的人就無法享用。有人寧可吃泡麵、水餃也不想在這期間出門，轉至網購路線。電商業者業績持續看漲，台灣線上零售業龍頭富邦媒（momo）長期致力於發展台灣電商物流倉儲網絡，加上「零接觸消費」盛行，momo亦積極招募倉儲物流人員。其中，強力徵才對象包含倉儲理貨員、物流配送員等，以全力支持momo物流配送服務力。

此外，客服人員是消費者溝通的重要管道，因此電話客服也是此次重點招募人才，歡迎具有服務熱誠與學習精神的夥伴加入。為了員工及求職者的安全考量，人才招募線上化，求職者可透過momo官方網站，以及1111人力銀行線上投遞履歷，如有合適的職缺，公司方面將由人資單位邀約視訊面試，錄取後亦由專人電話通知及錄取信件通知，提供求職者與面試官零接觸保障。1111人力銀行也因應疫情，推出「1HR人資管理系統」即日起免費提供企業試用2個月，其中「雲端打卡模組」讓大家輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。歡迎有需求的國內各家企業，致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)