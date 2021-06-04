日本贈送124萬劑AZ疫苗 存放大園裕利物流 17:262021/06/04 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 124萬劑AZ疫苗抵台後送往大園區物流存放。（姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本日前宣布將贈送台灣124萬劑AZ疫苗，原預定4日下午2時30分送達桃園國際機場，卻提前30分鐘抵達，隨後由航警局護送至國道2號大園交流道，再由大園警分局護送至桃園市大園區裕利醫藥物流中心冷鏈倉儲存放。 124萬劑AZ疫苗4日上午11時45分搭乘日本航空從東京出發，順利在下午1時58分降落，並隨即送往大園裕利醫藥物流存放，等待檢驗封緘。 日120萬劑AZ疫苗來了 日擬贈千萬劑AZ助台 急診醫：可望達成群體免疫 (中時 ) #日本 #疫苗 #AZ #大園 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際政治》互挺 日無償贈台124萬劑AZ疫苗 12:002021/06/04 財經 日本捐124萬劑疫苗 黃偉哲：量能足夠 台南日僑優先施打 12:012021/06/04 生活 日贈我124萬劑AZ疫苗 陳時中公布優先施打對象 14:402021/06/04 生活 日本124萬劑疫苗赴台 侯友宜：心存感激、雙北一級戰區要統籌分配 11:412021/06/04 生活 日本疫苗助台 國安外交總動員 國安高層解密「十日寧靜作戰」 12:132021/06/04 政治 日贈台AZ疫苗 國台辦：安全充足的大陸疫苗才能有效抗病毒 12:112021/06/04 兩岸 30多歲男打AZ血栓自費70萬保命 林口長庚證實了 13:282021/06/04 生活 日本捐124萬AZ疫苗援助台灣 夢多讚「台日是真的好朋友」 09:112021/06/04 娛樂 日本送台疫苗 美女發言人稱幫大陸澄清一件事 09:192021/06/04 政治 日本捐AZ解決台燃眉之急 專家：這類人應先打 08:232021/06/04 生活 國民黨感謝日本贈送124萬劑AZ疫苗 助台灣防疫 15:142021/06/04 政治 生活熱門新聞 國產三期可「雙北」先做？柯P回應了 - 生活 桃園新增11例確診 足跡包含好市多南崁店、家樂福經國店 - 生活 獨家／直擊大巨蛋落下「瀑布」 民眾疑惑問：排水系統呢？ - 生活 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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