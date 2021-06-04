日本日前宣布將贈送台灣124萬劑AZ疫苗，原預定4日下午2時30分送達桃園國際機場，卻提前30分鐘抵達，隨後由航警局護送至國道2號大園交流道，再由大園警分局護送至桃園市大園區裕利醫藥物流中心冷鏈倉儲存放。

124萬劑AZ疫苗4日上午11時45分搭乘日本航空從東京出發，順利在下午1時58分降落，並隨即送往大園裕利醫藥物流存放，等待檢驗封緘。

(中時 )