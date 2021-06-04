日本捐贈台灣的124萬劑AZ疫苗今下午抵達桃園機場，蔡英文總統今開記者會，向所有為疫苗奔走的台日官方和民間人士，表示感謝。國民黨台北市議員羅智強也感謝日本伸出援手，但他質疑，「大家沒看出這個政府有多無能有多廢嗎？」，羅智強並提出他觀察到的三件事。

對於AZ疫苗來台，羅智強4日在臉書表示，第一，大家知道即便把124萬劑日本疫苗算進來，台灣的疫苗施打率還是全球倒數嗎？比第三世界國家還不如。他解釋，新加坡第一劑施打率是40%台灣就算把日本捐的疫苗都算成已施打加起來，也才2%，連新加坡的車尾燈都看不到。蔡政府的官爺們，還有臉搶功？

國民黨台北市議員羅智強。(圖/本報資料照)

第二，日本捐疫苗，民進黨政府涕零跪謝，但對500萬劑郭台銘捐的疫苗百般刁難、用盡力量嘲弄抹黑。他質疑，「我們的廢政府是數學不好，還是良心不好？」。

第三，「現在疫苗靠日本捐贈，已經夠丟臉的，民進黨還在繼續搞認知作戰，大內宣稱蔡英文很偉大，一直在忍在等這124萬疫苗進來」，羅智強忍不住大嘆：「台灣已有破萬確診，近200人死亡(截至4日已187死、10446人確診)，蔡英文妳在忍，還是台灣人民因為妳的無能在等死」。

羅智強也痛批，「如果不是藍營義正詞嚴地要求蔡英文盡速獲得疫苗，那些到處霸凌別人的民進黨網軍和民進黨會動起來嗎？」

多少謊言多少廢 日本捐124萬劑AZ疫苗給台灣 謝長廷和賴清德開始搶功 是的 我們感謝日本伸出援手捐贈疫苗 但從日本捐疫苗這件事 大家沒看出這個政府有多無能有多廢嗎？ 我來告訴大家這個政府的三廢 第一廢 你知道即便把這124萬日本... 由羅智強發佈於 2021年6月4日 星期五

(中時新聞網)