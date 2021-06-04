國內疫情升溫，但受惠於第1季經濟表現強勁，主計總處今公布最新經濟預測，大幅上修今年全年經濟成長率至5.46％，較今年2月預測的4.64％，大增0.82個百分點；主計總處主計長朱澤民表示，假設沒有疫情、民間消費下滑等紛擾，全年經濟成長率有機會挑戰6％大關。

主計總處官員坦言，這次疫情比去年嚴重，時好時壞、變化快速，這次更新預測的假設是，疫情第2季最嚴重、第3季獲得有效控制，以此假設為前提下，全年民間消費下修0.99個百分點，即從原先預測的3.74％下修至2.75％，預估對全年經濟的下修衝擊為0.48個百分點。

官員也強調，這個假設是疫情不能影響到以出口為主的製造業生產活動，若製造業生產有變化，經濟成長率的預測也會跟著修正；而綜合目前疫情對民間消費的影響，加上紓困抵銷衝擊等，全年經濟成長率預測值為5.46％，創近10年來最好表現。

由於出口表現強勁，主計總處同步上修今年第1季經濟成長率為8.92％，較4月概估的8.16％，上修了0.76個百分點，創民國99年第4季以來的最高紀錄。

(中時 )