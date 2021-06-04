受南方颱風彩雲、北方滯留鋒面影響，今（4）日雙北地區午後瞬間暴雨，各地災情頻傳，國家級警報「大雷雨即時訊息」緊急發出，不僅忠孝東路四段到五段，積水至少都一個輪胎深，完全看不到路面，馬路一秒成了運河，連平時車水馬龍的信義區都出現淹水情況，因此有當地網友在PTT發文指出，自己無畏豪雨灌頂，趕緊救援心愛機車時，竟順手一撈撈到一條魚，並將紀念照PO上網，引來一票網友狂刷菜單。

信義區今（4）日午後炸雨，竟有網友在路上意外捕獲一條魚。（圖／PTT八卦板）

根據PTT該貼文指出，一名人在「信義區運河」的網友，今日稍早救援機車時，想不到順手一撈，竟捕獲一條生龍活虎、活跳跳，疑似「土虱」的魚，並隨文附上照片，讓不少網友看了直呼加菜，化身大廚先後表示「藥燉土司」、「我建議紅燒」、「三杯」、「蜜糖土虱」，不過也有魚類老司機直搖頭，認為捕撈到土虱讓人一點食慾都沒有，紛紛疾呼「這魚能在糞坑存活，這沒人敢吃吧」、「史上最噁心的東西」、「吃腐屍長大的，超噁」。

信義區今（4）日午後炸雨，竟有網友在路上意外捕獲一條魚。（圖／PTT八卦板）

無論如何，氣象局已對北北基發布大雷雨即時訊息，更對台北市發布大豪雨特報。而水利署也擴大一級淹水警戒範圍，包含大安區、內湖區、文山區、松山區、信義區、南港區，新北市汐止區、深坑區、新店區等。氣象局簡任技正伍婉華也提醒，雨勢將持續下到晚上，加上彩雲颱風接近，外圍環流今晚也會影響中南部，為南部、雲林及嘉義山區帶來豪雨。

(中時新聞網)