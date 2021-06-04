證交所統計，本周集中交易市場成交值為2.48兆元，股票成交值為2.42兆元、成交量周轉率為6.06％；累計今年迄今共99個交易日，成交值破40兆元、達40.47兆元，日均值破4,000億元、達4,087.83億元，股票成交量周轉率為99.95％，幾近破百，股票日平均成交量周轉率為1.01％。

證交所統計，今（4）日發行量加權股價指數收盤為17,147點，周漲276.55點，漲幅約為1.64%％；產業別指數方面，漲幅以造紙類指數上漲14.21％為最大，跌幅以生技醫療類指數下跌2.15％為最大，代表傳產的未含金融電子類指數上漲567.54點，漲幅約為3.5％。

本周各產業上市股票成交值前三名為：航運類7,710.51億元，占全體上市股票交易金額31.87％；半導體類5,609.85億元、23.18％；鋼鐵類2,408.17億元、9.95％。

本周成交量周轉率前三名產業為：航運類34.89％、光電類19.92％、造紙類19.81％。

(工商 )