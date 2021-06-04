在一段感情裡，兩人若不合或有人不忠貞，往往會伴隨一些爭執，甚至可能因此分手，有些星座分手後，就會與對方變成陌生人，與前任老死不相往來，但有些星座仍會非常想念彼此，最終還可能因此復合，《靈匣網》近日分享3組分手後，復合率極高的星座組合。

1.獅子座女&巨蟹座男

獅子座女沒有家庭觀念，而巨蟹座男非常重視家人，這2個星座非常互補，很適合在一起，兩人若是分手了，仍會懷念彼此的溫暖，因為他們覺得再也遇不到如此合拍的對象，所以即使沒有在一起了，雙方仍會想辦法打聽對方的消息，假若其中一方還沒有交往對象，他們還可能會找朋友牽線，讓兩人重新復合。

2.天秤座女&射手座男

天秤座女的性格浪漫，不喜歡油嘴滑舌的男生，而射手座男多半像標準理工男，反而能吸引她們的注意，射手座男雖然不爛漫，但是對伴侶非常專一，這兩個星座在一起後，經常可能因個性不合而吵架，甚至因天秤座女的隨性和射手座男的不會安慰人，導致兩人分手，但感情結束後，彼此又會懷念過往的點滴，所以復合機會非常高。

3.處女座女&金牛座男

處女座女個性有些蠻橫，內心又非常脆弱，一句無心的話都可能傷害到她們，而包容性極強的金牛座男，就非常適合處女座女，就算處女座女生氣想分手，金牛座男也會想盡辦法哄對方開心，兩人若分手了，想復合的多半是金牛座男，而處女座女則不一定，如果她們願意與對方和好，原因可能是處女座女也發現，只有金牛座男願意接受她們的蠻橫。

(中時新聞網)