日本捐助我國AZ疫苗，行政院發言人羅秉成今表示，好事接連到來，猶如近日減緩台灣旱情的及時雨一般，在此本土疫情嚴峻時刻，非常感謝日本政府及民眾的支持，也對日本政府能在最短時間內，展現高超的執行效率，即時援助台灣，表達最高的敬意。

日本政府贈送台灣百萬劑AZ疫苗，3日拍板定案、4日下午2點隨即運抵桃園機場。羅秉成表示，好事接連到來，猶如近日減緩台灣旱情的及時雨一般，美國政府也甫對外宣示，會將台灣列入其疫苗捐贈國家之一，台灣也非常感謝美國政府及時伸出援手的義舉。

羅秉成強調，台灣與美、日兩國及其人民長期存在深厚的友誼關係，也是堅持民主自由價值理念的夥伴關係，「德不孤，必有鄰」，美、日兩國在忙著處理自己國內的繁重疫情之餘，同時也持續關心國際的疫情變化及影響，令人敬佩。

羅秉成強調，美、日兩國用實際行動協助台灣強化防疫效能，人民感激在心。而在捐贈過程中，能成全此一善事，除有賴美、日、台三方政府官員的積極合作外，還有各方友好人士從中熱心努力和奔走協調，政院也敬表誠摯的謝意，希望未來持續攜手合作，共同克服疫情難關。

(中時 )