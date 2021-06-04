國內疫情持續三級警戒，不少人宅在家，也有不少人失業，高市府勞工局將提供2千個臨時工作機會，臨時工時薪160元，每月工時80小時，每月最高有1萬2千800元薪資，工期最長6個月，為了兼顧防疫和便民，勞工局首推「安心即時上工」線上系統，明起即可受理報名。

國內疫情嚴峻，為協助市民穩定經濟生活，高雄市政府辦理「安心即時上工計畫」，提供公部門打工機會，只要民眾在報名登記當日前1年內具有勞工保險或就業保險投保紀錄者均可報名，但登記的勞工若之前曾上工達480小時或180天者，不得報名，若申請至原住民地區上工者，則不受投保紀錄限制。

高市勞工局表示，此波「安心即時上工計畫」共提供約2千個名額，工作內容以協助各公務機關及學校執行清潔消毒、量測體溫、人流管制等防疫措施或簡易文書處理為主，臨時工的時薪160元，每月工時80小時，每月核給最高1萬2千800元薪資，工期最長6個月。

勞工局指出，為落實防疫及免除民眾路途奔波，「安心即時上工計畫」採線上報名，明起開始受理，有需要的民眾可上網報名。

另勞工局也和便利商店合作，民眾可到7-11超商ibon首頁左上方「代碼輸入」，輸入ASUS9FM7IQYYK ，或全家超商FamiPrort點選右下角「雲端列印」，輸入8085027773下載並填妥報名表，貼上身分證正反面影本，傳真到勞工局訓練就業中心07-7332821，或至各就業服務站遞件。

(中時 )