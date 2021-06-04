每箱蔬菜箱有14種品項蔬菜，如高麗菜、紅蘿蔔、菇類等，也可另外搭配加購新鮮白米合併配送。（謝瓊雲攝）

每箱蔬菜箱有14種品項蔬菜，如高麗菜、紅蘿蔔、菇類等，也可另外搭配加購新鮮白米合併配送。（謝瓊雲攝）

宅在家、健康吃，還能幫助農民。學校全面停課不再供應營養午餐，居家煮食需求反而大幅提升，員林市糧商、菜販看見需求，不讓電商專美於前，主動提供宅配到府的蔬菜箱，不必再憂心吃得營養不均衡、或去傳統市場人擠人，徒增染疫風險。

新冠疫情嚴峻，南彰化爆開多條傳播鏈，除了溪湖、永靖、埔心淪為重災區，員林市和埤頭鄉也岌岌可危；不只連鎖超市，溪湖果菜市場、員林市華成市場等老字號傳統市場都出現確診者足跡，市場無法管控人流令人憂心。

劉姓蔬果大盤商指出，現在北上大宗蔬果交易量減少，為了讓農民有收入，不要血本無歸，近日整合熟識小農推出「菜菜袋」，在臉書社團「大員林生活圈」開團，獲得上班族熱烈響應，還有人幫長輩訂購，孝心直送到婆家、娘家。

埔心鄉老字號碾米廠業者陳俊志是家族第四代，3年前和弟弟到員林市開設禾米馨鮮門市，除了零售，主要為餐飲業者配送白米食材，有鑑於南彰化多個鄉鎮市均受疫情影響成為重災區，月初推出蔬菜箱市區宅配，詢問度頗高。

陳俊志說，為了幫助長期契作的農民，也減少居家防疫民眾出門染疫風險，和中台灣最大的營養午餐食材商水蛙田農產公司合作，有產銷履歷的有機蔬菜經檢驗、裁切和洗選包裝後，直接裝箱由自有低溫物流車配送，不必擔心宅配塞車影響保鮮；且為了保護司機和消費者，付款採匯款或線上交易，司機也會全程配戴護目鏡和一次性的口罩、手套，減少不必要的接觸與交叉感染風險。

陳俊志指出，水蛙田上月底在台中市甫推出首周，就賣出5000箱，本月來到南彰化試營運，初期僅1輛車和1名司機，先提供員林市配送服務，永靖、大村、花壇、社頭等周邊鄉鎮，則需視路線安排，消費者可透過電話、線上平台訂購，也可選擇到三民東街門市自取。

(中時 )