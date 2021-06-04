屏東縣政府4日公布1例本土個案及2名新北市、台中市確診者來屏足跡，這是屏東縣在連續6天零確診個案後，再度出現病例，縣長潘孟安強調，屏東縣的防疫措施一直維持高度警戒，相關足跡點都已完成消毒，再次提醒民眾不要因為看到「+0」就放心鬆懈，請務必配合防疫。

潘孟安特別呼籲民眾，端午節連假即將到來，在全國疫情尚未降溫的情況下，請鄉親務必忍耐，減少移動，暫緩返鄉過節或群聚，用視訊或電話彼此問候，表達思念，這樣才能共同防堵疫情擴散，待疫情解除後再好好團聚。

為方便民眾宅在家，屏東縣政府整合轄下的農、漁、畜等多樣優質產品，推出「防疫屏安箱」，有畜產品組合箱、漁產品組合箱、蔬菜組合箱、蔬果組合箱等，讓民眾一次買齊所有食材與當季水果，從產地直送到府。

此外，有關日本捐贈台灣124萬劑疫苗，潘孟安非常感謝日本在台灣疫情嚴峻時雪中送炭，在直播記者會中特別戴上屏東設計限定版的「台日友好」微笑口罩。潘孟安已積極向中央爭取疫苗配額，目前尚未得知屏東獲配數量；這周獲配的5,600劑AZ疫苗，預計可於今日(6/4)全數完成接種。下波獲配疫苗，將規畫接種對象以醫事人員、警消、防疫人員、高風險工作者、機構及社福照顧系統的工作人員為優先，若疫苗充裕再開放至65歲長輩接種，並規畫啟動33鄉鎮市社區疫苗速打站，以因應大量接種需求。

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