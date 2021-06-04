台灣指數系列今天公布指數審核結果，其中，航運股一路走高，市值大增，台灣50指數成分股納入長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)，另一檔則是友達(2409)。相關成分股納入及刪除變動將自6月18日交易結束後生效。此外，台灣高股息指數自指數審核生效日起連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為6月21日、22日、23日、24日和25日。

台灣50指數成分股納入：長榮、萬海、陽明、友達。成分股刪除：台灣高鐵(2633)、緯穎(6669)、正新(2105)、可成(2474)。候補名單：群創(3481)、開發金(2883)、儒鴻(1476)、智邦(2345)、富邦媒(8454)。

台灣中型100指數成分股納入：台灣高鐵、緯穎、正新、可成、中鴻(2014)、南帝(2108)、彩晶(6116)、AES-KY(6781)、慧洋-KY(2637)、南紡(1440)、東和鋼鐵(2006)、正隆(1904)。成分股刪除：長榮、萬海、陽明、友達、台表科(6278)、南港(2101)、亞太電(3682)、貿聯-KY(3665)、遠百(2903)、同欣電(6271)、神基(3005)、啟碁(6285)。候補名單：天鈺(4961)、豐興(2015)、中石化(1314)、文曄(3036)、敦泰(3545)、燁輝(2023)、統一證(2855)、中華(2204)、台聚(1304)、群益證(6005)。

台灣資訊科技指數成分股納入：彩晶。成分股刪除：台表科、貿聯-KY、同欣電、神基。

台灣發達指數成分股納入：中鴻、南帝、AES-KY、慧洋-KY、南紡、東和鋼鐵、正隆。成分股刪除：南港、亞太電、遠百、啟碁。

台灣高股息指數成分股納入：友達、群創、超豐(2441)、長榮、南帝。成分股刪除：聯強、神基。

(時報資訊)