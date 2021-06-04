今年以來景氣復甦產業需求快速回溫，唯在第二波疫情衝擊、物流運量受阻等各種大環境條件下，全球鋼鐵市場均面臨供不應求的局面，台灣身處於國際供應鏈的重要環節，也無法置身事外。

中鋼公司自去(109)年底2號高爐完成大修重新點火運轉後，已發揮最大產能，並透過調降外銷比率，同時採行穩健溫和漸進式調整鋼品盤價之策略，在產量、價格上都充分支持下游用鋼業者。然在進口鋼價逐月飆升情況下，頻傳部分業者藉機哄抬鋼價或鋼品囤貨、惜售之投機行為，嚴重破壞上下游一體的產銷平衡及市場秩序。

經濟部於6月2日召集鋼鐵公會、機械公會、工具機公會及中鋼公司，共同商討如何穩定市場供需，為配合政府抑制投機行為，中鋼公司已於6月3日呼籲鋼鐵同業、產業用戶共同維護國內市場秩序，6月4日更配合經濟部工業局及鋼鐵公會依照6月2日的會議共識，函請機械公會、工具機公會等協助所屬會員調查供料通路、價格漲幅與交貨狀況等，共同釐清業者遭遇之瓶頸。中鋼公司同時也主動全面清查中鋼現有供應體系下，客戶是否有上述壓倉囤貨、惜售哄抬價格的投機行為，如查獲屬實，將採取必要措施包含減料、斷料甚至解約，以共同維護市場秩序。上述清查過程中,若有鋼料非屬中鋼貨源者，將提請政府相關部門(公平會、公共工程會、工業局)協助查處。

中鋼公司為進一步緩解國內工具機及機械業者對鋼鐵原料的殷切需求，將在現有供料基礎上，優先滿足國內工具機及機械業者需求，暫停部份鋼品外銷，期使台灣全體用鋼產業鏈發揮最大的綜效，一同營造共存共榮的鋼鐵市場與秩序，共享得來不易的經濟成長榮景。

(工商 )