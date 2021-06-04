受惠於風電以外各產品線出貨暢旺，信邦(3023)5月合併營收21.68億元，再創單月歷史新高，日系外資認為，信邦可望維持第2季及第3季營運穩定成長趨勢，且新產品未來2到3年的能見度很高，重申「買進」評等，目標價300元。

信邦自結5月合併營收為21.68億元，較4月21.57億元成長0.51%，較去年同月17.75億元成長22.17%，連3個月創單月歷史新高；累計前5月合併營收為103.11億元，較去年同期成長28.56%。

信邦表示，由於大陸風電補貼於去年截止，引發客戶搶裝潮，致使今年下半年出現空窗期，但除風電需求較弱，其他產品需求強勁，無人運送機亦開始小量出貨，加上第3季原物料已備貨，預估今年業績可望逐季創高。

日系外資最新報告指出，我們預期信邦可望維持第2季營收(約64億元)及第3季營收(64.5億元)穩定成長趨勢，且信邦可以順利轉嫁原材料上漲成本以達到更好的毛利率，由於公司在電動自行車、物聯網、無人機等新產品訂單在未來2到3年能見度很高，重申「買進」評等，目標價300元；今天外資也買超力挺，信邦股價逆勢收高。

(時報資訊)