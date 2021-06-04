國民黨北市議員闕枚莎（左二）和王鴻薇（右二）、吳志剛（左一）、徐弘庭（右三）、陳炳甫（左一）5位議員，4日一起自掏腰包購買2000件防護衣，捐給北市第一線醫護及警消人員。（摘自闕枚莎臉書／張穎齊台北傳真）

疫情持續升溫，醫療防護物資也告急，為保護在第一線守護台北市民的醫護警消人員工作安全，國民黨北市議員闕枚莎和王鴻薇、吳志剛、徐弘庭、陳炳甫5位議員，4日一起自掏腰包購買2000件防護衣，捐給北市第一線醫護及警消人員，上午10時在北市議會由副市長蔡炳坤代表接受。

「希望拋磚引玉！」闕枚莎表示，醫護、警消人員屬防疫工作最高風險的一群人，除防護衣外，N95口罩的用量也非常大，我們希望透過這次的行動，讓社會大眾看見他們的辛苦與需求，大家一起響應防疫物資捐助，用行動為他們出一份力。

闕枚莎說，更重要的是，要做好自己的防疫措施，少出門，不要群聚，守護自己健康，減少無謂的醫療資源浪費，也就是對醫護、警消人員最大的支持。

對於N95口罩是否缺乏，北市副市長黃珊珊在下午防疫記者會表示，北市衛生局、醫院的備用物資都足夠，中央都有配發，會有缺口主要是短時間增加太多防疫人員，譬如防疫旅館房務人員、退休醫護人員，大量的防疫計程車及巴士司機，以及協助第一線的工作人員，但這都會由衛生局備援系統提供。

黃說，現在也發動善款，開始購置補充，有很多人來捐，但也有愈來愈多的居家隔離者等要到防疫旅館，特別是防疫計程車用量大，所以希望中央能再幫忙，因這數量金額滿高的。

(中時 )