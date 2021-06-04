新冠肺炎疫情肆虐，許多餐飲業、靠打零工維持家計的弱勢家庭身受其害，彰化縣玄元帝爺功德會今發放溪湖、埔鹽、埔心三鄉鎮共17所國小，192位學生清寒獎助學金一共發放38萬4000元，理事長何炳樺表示，希望能鼓勵所有努力向學的孩子，也希望幫助他們度過難過，希望疫情能早日過去，讓大家恢復正常生活。

2014年成立的彰化縣玄元帝爺功德會，長期幫助社會弱勢族群，去年溪湖鎮大竹里長何炳樺接任會長，基層實力雄厚的他，靠著綿密的人脈網羅65位情義相挺的顧問，每人出資1萬元做為溪湖三鄉鎮弱勢貧困國小學生的獎助學金，65萬專款專用。

何炳樺表示，去年他上任就與所有會員討論，得到認同以後他便開始著手邀請顧問來幫忙，這筆經費專款專用，全部拿來幫助清寒學童，包含溪湖、埔鹽、埔心等三鄉鎮，讓學校自行申請，平均有80分以上的清寒學童才有，希望鼓勵他們勤奮向學，努力學習。

何炳樺說，今年第一次發就碰上疫情，原預計要親自送到每個學校個所有小朋友，但疫情攪局改由送到學校讓學校轉發給學生，減少群聚的危險，這次一共發放192位學生，共計38萬4000元，希望能鼓勵他們，並減輕家人的負擔，最重要的是要繼續用功讀書，靠自己的努力來改善生活，將來有機會也能回饋社會。

(中時 )