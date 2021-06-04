封測大廠京元電員工群聚事件擴大，目前已有77人確診，今（4日）下午緊急宣布停工2天進行全面消毒，初估影響6月營收4至6%，消息一出引起PTT網友熱議，有人認為京元電客戶不少，下周電子股不妙了，「可能不只一家會崩盤」，另外也有網友開玩笑表示，若台積電停工，可能會收到很多疫苗。

京元電先在1日傳出有2名菲籍移工確診，隔天狀況惡化，增加11人染疫包括10名移工，昨（3日）緊急安排全體7300名員工快篩，已有2447人完成篩檢，另有部分高風險者直接做PCR檢測，目前確診者達77人。

原本今天上午京元電董事長李金恭還宣布，目前並沒有停工打算，茲事體大，會影響國內外產能計畫，但下午京元電突然宣布，從今晚7點晚班開始停工，48小時期間進行全面消毒，衛福部也決定派防疫醫師進駐，並成立前進指揮所，避免疫情向外擴張，將影響降至最低。

由於京元電為國內封測主要廠商，包括聯發科、聯詠、英特爾、高通及博通等國際IC設計大廠都是旗下客戶，加上全球半導體產能依然緊繃，京元電停工2天勢必讓產業鏈狀況更加險峻。

京元電宣布停工的消息引起網友們熱烈討論，不少人認為若無法及時停損，後續影響難以估計，「這下真的不妙了，這只會是開始」、「停六日傷害比較小吧」、「奇葩公司貼到鐵板了」、「疫苗沒打，其他科技廠遲早中標，大家都來停工」、「慣老闆，第一時間還想繼續上班」、「中央要硬起來啊，不然遲早出事」。

此外也有人好奇下周一股市是否會受到影響，「電子下周一要崩了嗎？」、「下周很多都會倒吧」、「轉單也來不及了，損失已經造成」、「跟京元電有往來的一定崩」、「照京元電的股性，這兩天連一根都沒有，真的會下去嗎？」、「這幾天都不動，下周一要殺了」。

有網友也留言，「如果台積電停工，不知道可以換多少疫苗進來」、「台積電停工才真的慘」、「六日停工，下禮拜一病毒就消失了嗎？」、「偉哉台灣老闆，賭輸了吧」、「從一開始就在賭，活該啦」、「員工的命不是命」。

京元電昨（4日）股價一度重挫逾4%，但尾盤跌幅收斂，終場下跌1元（或2.31%）收在42.2元；今早盤一度挫逾2%，終場收在41.7元，下跌0.5元（或1.18%）。

(中時新聞網)