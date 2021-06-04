行政院遭踢爆在2600億的紓困預算，編列8億給電信業者進行簡訊實聯制，與當初行政院宣稱「感謝五大電信商，不會收取簡訊費用」相違背。對此，行政院發言人羅秉成今天表示，這是NCC給電信業者統包處理的業務費用，請國人安心使用。

國民黨立委賴士葆昨天透過臉書指出，針對紓困4.0預算，國民黨對於受影響的產業是絕對支持，但NCC卻編列8億元在疫情防治的簡訊實聯制，形同「趁火打劫」，因為政院先前就宣布「簡訊實聯制、不收費、不留個資，並感謝五大電信商，不會收取簡訊費用」。因此，他將嚴加把關且刪除這筆預算，以免債留子孫。

對此，羅秉成今強調，NCC本次編列的預算，是給電信業者統包處理所有必要的業務費用。其中，包括電信事業須額外擴增設備、建置相關軟硬體系統、加派人力、配合指揮中心後續必要的防疫資料查詢等費用。

羅秉成進一步指出，8億的預算並非按簡訊實際使用則數的多寡，逐筆計算費用；而電信業者不會、也不能對使用的民眾或店家收取任何簡訊費，請國人安心使用。

儘管行政院強調電信業者不會收費，但根據行政院送交立院審議的預算書，有關NCC編列這筆8億元的說明欄卻寫著，「疫情防治之簡訊實聯制，包括發送實聯簡訊、暫存及配合有關機關基於疫情防治目的必要之調度等作業所需經費8億（按預估80億則簡訊，每則0.1元計算）」。

羅秉成說，簡訊實聯制是目前市面上最方便迅速的實聯制，5秒鐘即可完成，不需要使用網路連線，非智慧型手機也可使用，兼具了方便性、隱私保護和避免共用簽名工具交互感染等功能。

(中時 )