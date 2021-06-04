受豪雨影響，上游雨量持續不斷，基隆河上游水位高漲，水利署第十河川局表示，員山子於4日下午3時30分，達到警戒水位62.5公尺，下午3時45分開始分洪，是2019年9月29日以來第1次分洪，可有效減少基隆河洪峰，保障瑞芳汐止安全，有助於下游北市的降雨排除。

第十河川局表示，洪水越過側流堰，進入分洪靜水池，由於上游山區雨勢持續不斷，下午3時45分員山子水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。

(中時 )