睽違1年多 員山子分洪助北市減少淹水 17:502021/06/04 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大雨狂襲北北基，員山仔分洪道開始分洪。（水利署第十河川局提供／張穎齊基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受豪雨影響，上游雨量持續不斷，基隆河上游水位高漲，水利署第十河川局表示，員山子於4日下午3時30分，達到警戒水位62.5公尺，下午3時45分開始分洪，是2019年9月29日以來第1次分洪，可有效減少基隆河洪峰，保障瑞芳汐止安全，有助於下游北市的降雨排除。 第十河川局表示，洪水越過側流堰，進入分洪靜水池，由於上游山區雨勢持續不斷，下午3時45分員山子水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。 北市午後強降雨排史上第五 共傳出400多件災情 股匯都回檔 新台幣貶1.7分 (中時 ) #分洪 #員山子 #北市 #基隆河 #豪雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 午後大雷雨 北市共傳出40多起災情 15:342021/06/04 社會 京元電今晚7點20分停工消毒 不影響全年營收 16:352021/06/04 生活 豪雨來襲 汐止、新店、中和多處積淹水 15:052021/06/04 生活 打傷老闆娘搶1根雞腿 醉漢恐揹5年以上強盜重罪 13:592021/06/04 社會 北市暴雨狂襲淹水、颱風將至 黃珊珊：快篩站明暫停 17:342021/06/04 生活 前松山分局長撒謊 李傅中武當和事佬 04:102021/06/04 社會新聞 新北消防員又確診 新板分隊1隊員PCR陽性已累積2例 12:342021/06/04 社會 北投驚傳1家年邁3口陳屍屋內 53歲女兒高燒送醫 15:262021/06/04 社會 永齡買BNT「遭刁難？」 鄭麗文爆驚人內幕：蔡政府分兩派角力 09:012021/06/04 政治 正式核准了！新北市共享運具5家營運上路 11:372021/06/04 生活 豪雨狂倒畫面曝光 北市忠孝東路成黃河 水淹進店家老闆求救 14:512021/06/04 生活 生活熱門新聞 國產三期可「雙北」先做？柯P回應了 - 生活 桃園新增11例確診 足跡包含好市多南崁店、家樂福經國店 - 生活 獨家／直擊大巨蛋落下「瀑布」 民眾疑惑問：排水系統呢？ - 生活 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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