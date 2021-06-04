台中市大甲高中應屆畢業生劉韋宏參加大學身障生升入學考試，在聽障第一類組80多名考生中取得全國第4名，達到台大錄取標準，但卻選擇以特殊教育著名的彰師大。劉韋宏說，他因聽障從小接受多人幫助，一路走來有老師、同學的關懷及包容，未來他也想反過來用愛心、耐心及創造力去幫助及引導跟他類似的孩子們。

劉韋宏表示，高二班導紀佳琪，發現他具有溫和、單純及耐心特質，適合往教育領域發展，激發他對教育的興趣，是啟蒙老師。圖書館主任朱碧霞更鼓勵劉韋宏把自己的求學及人生經驗寫成文章投稿，「聽障的故事」獲得台灣文學獎散文類佳作，這是他求學生涯第一次寫作得獎。

劉韋宏指出，他因有聽障，從小接受很多人的幫助，老師、同學們會關懷及包容他，現在他想反過來用愛心、耐心以及創造力去幫助、引導跟他類似的孩子，特教是愛、關懷、包容、理解、堅持、創造力等許多元素聚合體，他正承襲著這偉大的夢想。

特教老師李佳玲秉持特教專業，從每個學期的IEP會議讓相關師長了解劉韋宏學習狀況及學習需求，統整教學資源給予適當教學支持，在準備身障特考期間，導師胡舜基協助各項報名作業及推薦資料寫，並結合特教老師、各任課老師熱心指導，抽出時間進行課程諮詢與輔導，尤其原本最不擅長的歷史，在老師劉宇雲用心指導下獲得身障特考92分高分。

劉韋宏在「聽障的故事」文章中一段話給了最佳註解：「大家好，我的名字叫做劉韋宏，我是一個配戴著助聽器的聽障生，有時候會聽不清楚，誠請各位再發出『蛤？什麼？』之前時，能再多說幾遍，多多包容，謝謝大家。」他以自己的身分為傲，不畏懼、正向迎接美好未來。

大甲高中蕭建華校長表示，學校依學生個別差異提供適切的教育資源，引導學生適性發展，並給予有力的陪伴與支持，劉韋宏的優異表現，學校師生同感光榮，也代表一股正向、積極、良善的榜樣。

(中時 )