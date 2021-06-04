林志玲捐贈給新店耕莘醫院的正壓檢疫亭已啟用。（摘自臉書）

林志玲與丈夫AKIRA在東京抗疫，仍關注台灣疫情狀況，日前得知萬華、中正區等疫情熱區缺飲用水，林志玲立刻透過「志玲姊姊慈善基金會」捐贈百箱水資源救急，更親自拍影片宣導防疫。4日再度加碼，緊急捐贈價值逾百萬的6座「雙面採檢式正壓檢疫亭」供民眾做篩檢，分別於設置於新北市立土城醫院及新店耕莘醫院，已於本月1日啟用；台北馬偕醫院及新莊輔大醫院也將各設置2座，其餘2座正在與雙北市地區醫院接洽，盼解決當地醫護的燃眉之急。

志玲姊姊慈善基金會表示，已啟用的2座正壓檢疫亭是與工研院接洽購買，不過檢疫亭產量也有限，基金會同時也接洽了其他廠商，爭取到另外4座正壓檢疫亭，希望能即時幫助第一線的醫護人員。此外，基金會也透露，水資源如飲用水和茶飲也持續提供給雙北地區有需要的單位，並表示盡全力給予協助。

有著「防疫金鐘罩」之稱的正壓式檢疫亭，具備空氣由內往外流動的安全設計，並搭配恆溫空調，使讓醫護人員不用飽受日曬雨淋、穿著厚重悶熱的防護衣之苦。此外，檢疫亭採獨立設計沒有與建築物相連，只需個別消毒後就能迅速啟用，組裝完成也只需要2天，能夠立即協助第一線醫護人員。

(中時 )