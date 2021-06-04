鑒於近期國內疫情嚴峻，會展產業及貿易業服務業再次受到嚴重衝擊，貿易局延長辦理今年第2季薪資補貼，針對艱困企業提供4月至6月薪資及一次性營運資金補貼，符合條件的企業可獲得每位正式員工4成薪資的補貼，最高每人每月補貼2萬元。貿易局4日已公告申請須知，並自6月7日起受理企業申請至經費用罄為止，或最遲至8月2日止。

中央流行疫情指揮中心本年5月19日宣布全國疫情警戒升至第三級，造成國內實體展覽、會議及貿易拓銷活動幾全數取消或延期，使相關業者營運受到影響，貿易局為紓緩業者營運壓力，爰延長辦理會展產業及貿易服務業薪資及營運資金補貼至110年第2季，盼協助企業穩定員工就業，渡過難關。

為配合三級警戒管制措施，企業申請110年第2季薪資補貼一律採線上方式辦理，線上作業請至http://subsidy.meettaiwan.com/網站登錄。

此外，貿易局為減輕受疫情影響出口廠商之資金負擔，持續委託輸出入銀行辦理出口貸款利息補貼，提供利率最高減免0.3%，並自即日起受理申請至110年12月31日止；另因國外疫情尚未和緩，為降低廠商貿易風險，亦持續?理出口保險行政費之補貼，提供保險費最高減免80%及徵信費最高全免之優惠，受理申請至111年5月31日止。

申請案件洽詢電話：會展產業0800-628-988，貿易服務業0800-628-100，出口保險及利息補貼：0800-819-688，將有專人提供諮詢服務。此外，企業亦可於經濟部網頁「紓困1988」專區(https://www.moea.gov. tw/MNS/covid-19/home/Home.aspx)或貿易局網站(https: //www.trade.gov.tw)「COVID-19疫情因應及紓困振興」專區查詢相關資訊。

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