證交所與富時國際4日公布合編之臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股定期審核結果，其中，一如市場預期，臺灣50指數成分股納入貨櫃三雄長榮（2603）、萬海（2615）、陽明（2609），以及面板龍頭友達(2409)，同時成分股刪除台灣高鐵（2633）、緯穎（6669）、正新（2105）、可成（2474），全數轉入臺灣中型100指數成分股。

羅時羅素4日公布有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自6月18日（周五）交易結束後生效（亦即自6月21日周一起生效）。

臺灣指數公司 表示，如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以此次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

此外，臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日，為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為6月21日、22日、23日、24日和25日。

富時羅素依據今年5月24日資料審核結果如下：

一、臺灣50指數：成分股納入長榮、萬海、陽明、友達；成分股刪除台灣高鐵、緯穎、正新、可成等；候補名單包括群創（3481）、開發金（2883）、儒鴻（1476）、智邦（2345）、富邦媒（8454）。

二、臺灣中型100指數：成分股納入台灣高鐵、緯穎、正新、可成、中鴻（2014）、南帝（2108）、彩晶（6116）、AES-KY（6781）、慧洋-KY（2637）、南紡（1440）、東和鋼鐵（2006）、正隆（1904）。

臺灣中型100指數成分股刪除長榮、萬海、陽明、友達、台表科（6278）、南港（2101）、亞太電（3682）、貿聯-KY（3665）、遠百（2903)、同欣電（6271）、神基（3005）、啟碁（6285）。

臺灣中型100指數候補名單：天鈺（4961）、豐興（2015）、中石化（1314）、文曄(3036）、敦泰（3545）、燁輝（2023）、統一證（2855）、中華（2204）、台聚（1304）、群益證（6005）。

三、臺灣資訊科技指數：成分股納入彩晶；成分股刪除台表科、貿聯-KY、同欣電、神基。

四、臺灣發達指數：成分股納入中鴻、南帝、AES-KY、慧洋-KY、南紡、東和鋼鐵、正隆；成分股刪除南港、亞太電、遠百、啟碁。

五、臺灣高股息指數：成分股納入友達、群創、超豐（2441）、長榮、南帝；成分股刪除：聯強（2347）、神基。

(工商 )