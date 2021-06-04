台灣測試大廠京元電面對移工染疫擴大成群聚感染，宣布從周五(4日)7點晚班起停工48小時，由於測試為半導體供應鏈重要一環，加上京元電為台灣重要封裝測試公司，主要業務又以系統單晶片(SoC) IC 設計公司客戶為主，面對市場疑慮，即便臨時轉單也無法消除影響，京元電發布重訊指出，因應疫情，將從周五晚間7點20分開始全面停工48小時，進行清消，此外，將透過產能調配，彌補產能之損失。

京元電重訊指出，「因應COVID-19疫情，本公司產線自今日19:20開始全面停工48小時進行清消」。京元電評估，將影響6月產量約4~6%，佔6月營收4~6%，但會透過產品組合方式，彌補產能損失。京元電補充，針對上述損失之產量，待清消作業完成後，將透過產能調配，彌補產能之損失，故預估對本公司全年財務、業務無重大影響。

京元電大部分的客戶以SoC設計公司為主，包括了聯發科、華為旗下海思半導體、英特爾、高通、賽靈思等，記憶體部分則是有旺宏、華邦電等客戶，以及驅動IC設計業者聯詠等客戶。其中，聯發科預估有超過半數晶片在京元電測試，可能轉單至日月光等封測業者。聯發科則是回應，京元電停工對自家6月營收將有部分短暫影響，但不衝擊第二季財測。

(中時新聞網)