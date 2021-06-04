新冠疫情持續緊繃，三級警戒延長下防疫更不能鬆懈，在這緊張時刻無論個人或居家，都要做到徹底滅菌，才是守護家人健康最重要的一環！防疫生活中如能注意由外至內的除菌抗疫關鍵五對策，就能阻絕病菌於外，為家人健康安全把關。

對策一：減少不必要外出，依舊是降低被感染與避免傳播病毒最好方式。

對策二：做好個人自身安全防護；細菌傳染直接接觸傳染、間接接觸傳染，防治方式就是利用酒精消毒。另較讓人擔心的近距離飛沫傳染，則是以大家熟悉的口罩戴好戴滿來隔絕、高風險地區可再加戴防護眼鏡防護更完整。

對策三：空間除菌莫疏忽；讓人擔憂能存在環境空間裡較長時間的氣溶膠傳染，根據專家指出此類傳染途徑致病關鍵在空間中的濃度、與人在該空間滯留的時間，防治對策就是針對空調相關設備進行殺菌清潔措施，包括加裝殺菌濾網與添購具消滅病菌功能空氣清淨機。

對策四：除菌要確實；消除空間中的細菌外，衣物與環境清潔與消毒選用可有效抗菌清潔劑是必要，對餐具、室內環境、地板實施清潔抗菌對策。

對策五：生活正常也防疫是重要一環；無可避免的外出要掌握兩個關鍵購物技巧，除在外滯留時間儘量縮短降低群聚感染機會，返家後的首要就是衣物與個人的沐浴，將可能沾染隨附在衣物上的病菌直接阻絕。

善用購物技巧，快速採買不煩惱！

技巧一：生活中無可避免採購、包括飲食與防疫除菌等物資，建議出門購物前先擬好購物清單、還有儘量集中一地購足減少移動，相較於傳統市場，具高度防疫維護大型賣場是首選。

大型賣場入口實施簡訊實聯制、量額溫及提供顧客手部酒精消毒液，並設專人協助維護消費者安全讓人安心。

技巧二：善用大賣場優勢與無接觸自助結帳及電子支付！

賣場中的自助結帳減少人為接觸，兼具效率與安全優勢!

大型賣場具以下優勢：

產品種類齊全

分類清楚良好

數量多方便買

再加上善用賣場專區的箇中技巧，對選物挑品購買時間與移動距離縮短極有幫助。

以家樂福為例，除種類品項數量上齊全、分類清楚外，還在各分類區或是主要移動之明顯路徑上設有專櫃，同時還特別設置「抗菌防疫專區」，專區中品項有個人安全防護、手部滅菌、環境清潔除菌產品一應俱全、集中陳列，減少在各走道穿梭相當便利。

賣場中防疫專區商品齊全，為個人居家環境及公共空間購置多道防護。

非常時期善用賣場的特色服務對防疫也是一大秘訣！

善用大型賣場各式電子支付，安全購物做防疫。

各大型賣場陸續引進自助結帳櫃檯，善用自助結帳櫃台可減少排隊群聚的時間與結帳店員的接觸，多加利用感應式信用卡、各式電子支付採買過程減少接觸也是安全購物做防疫中很重要的一招；同樣以家樂福為例，使用自助結帳機台，只需帶一支手機，即可自由選擇結帳方式，就是有效降低直接與間接接觸的方法！尤其使用家樂福錢包除可零接觸快速完成支付，還不會錯過專屬優惠一舉數得。

(中時新聞網)