民進黨政府稱，台灣向德國BNT原廠購買疫苗，遭受大陸施壓而破局。而如今日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，已由日本航空班機運抵桃園機場。常在臉書評論時事的藥師林士峰質疑，大陸未阻止日本贈送AZ疫苗給台灣，為何反而有能力干預德國賣疫苗？

藥師林士峰4日在臉書貼文表示，今天台灣最大的新聞，就是日本友情贈送台灣120萬劑AZ疫苗。謝謝日本政府在台灣需要疫苗的時候，友情贈送我們那麼多的疫苗。

不過，林士峰指出，前一陣子，指揮中心對疫苗的事情時而保密，說怕有人不希望台灣太高興，後來總統蔡英文又明說，稱因為大陸干預，所以BNT疫苗才沒有買成。林士峰不禁質疑，那為什麼這次日本贈送AZ疫苗給台灣，消息在5月28日就曝光了，大陸未能阻止，卻反而台灣想向德國公司買疫苗，大陸卻有能力干預？比起臨近的日本，大陸應該更難將他的影響力伸往德國啊。

網友表示，「盲腸破了？」、「1450可以回答一下嗎？」、「很感謝日本的幫助，但這數量一般人還是打不到，仍然要繼續督促民進黨政府趕快買疫苗。」、「日本可以送疫苗給台灣，也順利抵台。那同理可證，台灣能不能用其他的邦交國買疫苗後再『送』給台灣呢？！」、「這些疫苗先給醫護、警消、運輸業者和高風險族群施打吧，重症醫療才不會被壓爆。」

(中時新聞網)