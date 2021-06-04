因應疫情升溫，全國進入第三級警戒，不少攤販、娛樂業者被迫歇業，但財政部國稅局指出，依營業稅法規定，包括開立發票者如一般公司等，即使沒有銷售額仍要申報營業稅，否則將裁處滯報金1,200元或怠報金3千元。

官員指出，近年不少業者常因新設立或當期未發生銷售貨物或勞務，誤以為沒有銷售額或未購買發票就不用申報營業稅，最後往往會被稅局加徵滯報金或怠報金。依營業稅法第35條規定，不論有無銷售額，仍應向主管稽徵機關申報各期銷售額、應納或溢付營業稅額。

今年因應疫情，財政部5月中公告函釋，將今年3-4月期、按月申報4月份營業稅與4月份貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅（奢侈稅）報繳期限全面延長至5月31日，如今已超過期限，但仍有營業人未完成申報。

若業者超過期限仍未報繳營業稅，在申報期限後30日內，每2日按應納稅額加徵1％滯報金，金額不得少於1,200元，最高為1.2萬元。若超過申報期限後30日，則按核定應納稅額加徵30％怠報金，金額不得少於3千元，最高為3萬元。

官員表示，即使近期疫情衝擊商家生意，商家還是要如期申報營業稅，就算無應納稅額，國稅局也會裁罰滯報金或怠報金最低金額，分別為1,200元、3千元。

若業者因疫情導至現金流不足，無法繳納稅款。財政部指出，受疫情影響屬於不可抗力情況，不論對象或稅額，皆可依稅捐稽徵法第26條申請延期（最長一年）或分期（最多三年）繳稅。

(工商 )