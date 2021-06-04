Facebook一年一度F8開發者大會今年受到疫情影響改以線上直播形式登場，其中SPN（Spark AR Partner Network）技術夥伴啟雲科技再度受邀，運用最新Multipeer API功能開發多款Messenger AR視訊通話（AR Video calling）小遊戲，展現AR擴增實境在未來科技中的地位。

啟雲科技自2017年Facebook首次推出Spark AR Studio擴增實境開發平台時，即獲邀成為官方AR技術合作夥伴，完整參與Facebook Spark AR技術發展至今、歷時近5年的開發過程。Spark AR Studio已在全球190個國家累計超過60萬的創作者，每月更有超過6億人次使用Spark AR濾鏡特效。

Facebook這次改版整合包括Facebook、Messenger、Instagram和WhatsApp於商務、生活中不同場景的應用服務，著重於增加消費者與品牌以及社群之間的直接溝通、互動，凸顯時下最夯的「遠距宅經濟」趨勢。今年除了展現AR眼鏡外，更宣布透過Spark AR Studio擴增實境開發軟體，推出AR視訊通話新功能，在Messenger視訊時可利用AR技術使用濾鏡、更換背景外，新技術更新增加「AR群組特效」選項。

早在新版AR視訊通話功能正式發佈前，啟雲科技即已接受Facebook官方正式邀請，開發「電流急急棒（The Wire Loop Game）」與「名畫說話（Masterpieces’Talking）」…等多款AR群組特效。啟雲科技執行長丘立全表示：「從提案到發佈特效，啟雲團隊只有一週時間來完成，且疫情爆發後，啟雲全體也改以遠端辦公模式，更能透過『在家工作者』的視角與感受來設計濾鏡。」

在這些AR群組特效中，參與者能化身經典蒙納麗莎、梵谷、宋朝仁懷皇后等名畫，彷彿回到17世紀的巴黎沙龍，和親朋好友來場深度人文對談；或將Messenger聊天室打造成賽道現場，一同體驗熱血飆速競技、爭奪最佳成績才有的皇冠與煙火特效。

AR群組特效濾鏡連結：

Video Calling「名畫說話」的群組特效。（啟雲科技提供）

名畫說話Masterpieces’Talking：https://www.messenger.com/ar/310625890613972/

電流急急棒The Wire Loop Game : https://www.messenger.com/ar/1579885798867036/

抗疫期間，除了AR群組特效以外，啟雲科技也推出團結抗疫AR濾鏡與頭貼特效框。（啟雲科技提供）

(中時 )