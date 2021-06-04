半導體測試大廠京元電爆發群聚感染，今(4日)決定停工2日全面清消，業界與投資人都很關心會不會影響半導體供應鏈，以股價來看，京元電收盤下跌0.5元，收在41.7元，跌幅1.18%，至於傳出可望受惠轉單的矽格股價自午盤開始翻紅，終場收在52.5元，上漲0.5元，漲幅為0.96%。

京元電3日發重訊強調，公司大幅提高防疫措施，受影響範圍集中在部分區域，並持續清潔消毒，沒有停工的情況，董事長李金恭今日上午還對外表示不考慮停工，但隨疫情擴大，公司決定自晚間7點的晚班開始，7個廠區停工2日消毒，員工快篩持續進行中，預計周六完成7300名員工篩檢。勞動部表示，指揮中心已派員進駐苗栗成立前進指揮所，相關部會也正在了解情況當中。

台股今日收盤下跌98點，對於京元電今日開低走低，盤中最低來到41元，下跌1.2元，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，京元電訂單需求暢旺，以在手訂單估計，全年可以賺約4元，本益比10倍出頭，單看基本面，其實具有投資價值，對於有員工染疫，目前看起來還不會影響到出貨，但未來如果確診人數一直增加，會不會因而受到影響，就需要持續觀察，投資人如果不在意短線的震盪，看得是長期投資，是可以逢低承接的。

鐘崑禎指出，萬一確診人數一直增加，此時就要注意，會受影響的就不是單一一家公司，而是整個封測產業、甚至半導體產業，由於牽涉到全球供應鏈，要京元電完全停工不太可能，不過，既有客戶可能會有預期心理，萬一發生大規模染疫，甚至到例如可能做2休1這類情形時，訂單的出貨就會受到影響，可能就會形成大規模的轉單效應，萬一真的發生這種情形，到時候訂單不一定會轉到國內其他封測廠，很有可能是直接轉到國外的其他業者，因此一定要特別觀察後續情形。

對於市場傳出可能因轉單效應受惠的矽格，鐘崑禎表示，矽格今日開低走高的走勢確實不錯，市場會認為矽格可望受惠主要是京元電與矽格的產品規模以及客戶重疊度最高，如果要轉單，既有客戶一定會馬上想到矽格，因此一有消息傳出後，馬上就有買單進場，矽格今年配息2.9元，以目前股價計算，殖利率有5%以上。他也提醒，矽格今日股價上揚，短線題材大過於實質面，因為矽格本身的產能利用率已高達8、9成，能再吃下的訂單有限，短期的確可望受惠，但酌量操作即可。

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(中時新聞網)