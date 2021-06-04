中央氣象局中午發布豪大雨特報，台北市信義區不斷傳出淹水災情，繼松仁路淹水、忠孝東路成為運河後，有網友在救援泡水機車時，竟然順手一撈抓到一隻土虱，讓他極為傻眼，網友也刷起菜單，談論如何烹煮這條魚，但也有內行人笑說「其實不要吃比較好XD淡水魚都蠻髒的。」

信義區下午遭受雨彈攻擊，導致不少車都泡在水裡，就有網友在PTT發文，說同事下樓解救泡水車時，沒想到順手一撈，就撈到一隻肥魚，猜測到底是鯰魚還是土虱。眼尖網友一看，就指出這條魚應該是「土虱」。

貼文一出，立刻引起廣大網友迴響，紛紛留言「南部人建議沙西米」、「我建議紅燒」、「藥燉」、「三杯」、「蜜糖土虱」，要原PO將魚烹煮來吃。不過也有網友感到詫異，表示「感覺很髒」、「這魚能在糞坑存活，這沒人敢吃吧」、「吃腐屍長大的，超噁」、「其實不要吃比較好XD淡水魚都蠻髒的」。

(中時 )